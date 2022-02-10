Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях

Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях

Дії Москви є частиною гібридної війни і є неприпустимими.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії через заяву про блокування частини акваторії Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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У МЗС заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань", - сказано у повідомленні.

МЗС наголосило, що йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України. Такі дії держави-агресорки, як зауважили в українському міністерстві, є частиною гібридної війни і є неприпустимими.

"Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - йдеться у повідомленні.

В МЗС додали, що Україна працюватиме спільно з партнерами, передусім країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.

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