Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях

Дії Москви є частиною гібридної війни і є неприпустимими.
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії через заяву про блокування частини акваторії Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У МЗС заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань", - сказано у повідомленні.
МЗС наголосило, що йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України. Такі дії держави-агресорки, як зауважили в українському міністерстві, є частиною гібридної війни і є неприпустимими.
"Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - йдеться у повідомленні.
В МЗС додали, що Україна працюватиме спільно з партнерами, передусім країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.
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