Україна вийшла на непогані результати: Кулеба прокоментував ситуацію з виробництвом боєприпасів

У виробництві боєприпасів Україна внутрішньо вийшла на непогані результати. Так, створено промислову потужність, яка може задовольняти потреби за наявності комплектувальних, необхідних для виробництва снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Процес уже запущено

Міністр висловив надію, що система виробництва боєприпасів для України таки запрацює. Але варто враховувати, що йдеться про ЄС, де дуже багато різних норм і процесів.

"Щодо боєприпасів ми вийшли внутрішньо на непогані результати. Треба віддати належне команді Олександра Камишіна та АТ "Українська оборонна промисловість", – повідомив Кулеба.

Він додав, що раніше МЗС переважно було сконцентроване на пошуку снарядів у світі. Проте сьогодні додався не менш важливий паралельний трек – пошук комплектувальних, необхідних для виробництва боєприпасів в Україні.

"Ми бачимо, що створено промислову потужність, і вона може працювати і задовольняти не повністю, але непогано наші потреби, якщо буде постачання пороху, сумішей і, умовно скажемо, комплектуючих, необхідних для цього", – заявив міністр.

Нагадаємо, за пів року Україна виготовила вдесятеро більше одиниць зброї, ніж за весь 2022 рік. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси.

Читайте також: