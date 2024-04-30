Україна вийшла з угоди та двох протоколів СНД: про яке "співробітництво" йдеться

Україна вийшла з угоди та двох протоколів СНД про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення.

Про це йдеться у повідомленні постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука із посиланням на відповідне рішення, що ухвалили на засіданні КМУ.

"Здійснено у звʼязку з докорінною зміною обставин, вихід України з Угоди про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення, вчиненої 26.06.1992 у Мінську", - йдеться у повідомленні.

Ба більше, Україна вже полишила Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення від 26 червня 1992, вчиненого 18.09.2003 у Ялті, та Протокол про внесення доповнення до Угоди про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення від 26 червня 1992, вчиненого 25.11.2005 у Москві.

Нагадаємо, що Україна вийшла також з угоди про забезпечення єдності вимірів часу і частоти, яку в Бішкеку 1992 року уклали уряди РФ та низки країн, які перебували у складі СРСР..

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