Україна візьме участь у навчаннях Sea Breeze-2022 спільно з НАТО — деталі

Україна візьме участь у навчаннях Sea Breeze-2022 спільно з НАТО — деталі

Цього року від Морської охорони в навчаннях візьмуть участь 9 одиниц корабельно-катерного складу та відділи спеціальних дій всіх загонів Морської охорони ДПСУ.

Українські прикордонники візьмуть участь у навчаннях Sea Breeze-2022, де тренуватимуться з представниками інших складових сил безпеки країн НАТО та партнерів Альянсу у морській, авіаційній та сухопутній компонентах.

Про це йдеться на сайті Државної прикордонної служби України.

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Повідомляється, що українські бійці Південного регіонального управління та мобільного підрозділу "Дозор" під час навчань будуть задіяні у протидесантних та антисаботажних заходах.

Цього року від Морської охорони в навчаннях візьмуть участь 9 одиниц корабельно-катерного складу та відділи спеціальних дій всіх загонів Морської охорони ДПСУ.

Планується, що кораблі та катери Морської охорони у складі інтернаціональних та міжвідомчих тактичних груп здійснюватимуть контроль цивільного судноплавства, проводитимуть артилерійські стрільби, відпрацьовуватимуть дії в нападі та обороні, в тому числі протидиверсійну оборону корабля, заходи протиповітряної оборони.

Учасники також братимуть участь у навчальних тренувальних операціях із рятування людей, пошуку судна-порушника та спільних оглядів з іноземними партнерами в рамках протидії незаконній міграції тощо.

Слід зазначити, що цьогоріч тренування проходитимуть не на річці Дунай, а на Дніпрі.

Спецпризначенці Морської охорони братимуть участь у водолазному та протидиверсійному компонентах, де відпрацьовуватимуть весь спектр підготовки, від висадки з гелікоптера до виявлення небезпечних підводних об’єктів, їх підняття та знешкодження.

Нагадаємо, Військово-морські сили Збройних сил України вперше візьмуть участь у військово-морських навчаннях НАТО "Dynamic Move – 2022", які орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія.

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