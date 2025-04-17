ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
1 хв

Україна власноруч практично знищила свою ППО: Зеленський шокував цифрами

Більшість українських систем ППО були розпродані чи розкрадені за роки незалежності.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

На момент набуття незалежності нашою державою 1992 року в українській армії на озброєнні було 225 комплексів протиповітряної оборони. До 2000 року в країні залишилось вже 168 комплексів ППО, але найбільш руйнівного впливу наша оборона зазнала в період від 2000 до 2019 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для медіа у четвер, 17 квітня.

«В 19-му році, мені здається, було близько 60 [комплексів ППО — ред.]. Більшість систем кудись поділася, я не знаю, куди. 225 і 60. І тому я до чого це говорю. Навіть не через те, хто у нас, як вони їх куди давали, продавали, вкрали. Ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України, щоб уявити, який захист у росіян. Тому що наші системи продавались не тільки кудись там, на Близький Схід, і Росії також», — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що посланець Трампа Віткофф поширює російські наративи про п’ять українських територій у «мирній угоді».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie