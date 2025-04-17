Україна власноруч практично знищила свою ППО: Зеленський шокував цифрами

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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На момент набуття незалежності нашою державою 1992 року в українській армії на озброєнні було 225 комплексів протиповітряної оборони. До 2000 року в країні залишилось вже 168 комплексів ППО, але найбільш руйнівного впливу наша оборона зазнала в період від 2000 до 2019 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для медіа у четвер, 17 квітня.

«В 19-му році, мені здається, було близько 60 [комплексів ППО — ред.]. Більшість систем кудись поділася, я не знаю, куди. 225 і 60. І тому я до чого це говорю. Навіть не через те, хто у нас, як вони їх куди давали, продавали, вкрали. Ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України, щоб уявити, який захист у росіян. Тому що наші системи продавались не тільки кудись там, на Близький Схід, і Росії також», — зауважив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський вважає, що посланець Трампа Віткофф поширює російські наративи про п’ять українських територій у «мирній угоді».