Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до НАТО — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до народу після саміту НАТО, який вдбувся в Вільнюсі 11-12 липня. Він наголосив, що українська делегація повертається додому з гарним результатом для держави та воїнів - із посиленням ППО, ракетами, бронетехнікою та артелерією.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

"Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обов’язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими", - заявив Зеленський.

За два дні саміту Україна прибрала будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде вона в НАТО. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно, наголосив президент.

"Зараз усі розуміють: це факт. Рівні серед рівних. І ми обов’язково утвердимо цей факт нашою перемогою. Та вступом у НАТО. Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності у Європі та – ширше – у вільному світі", - сказав Зеленський.

Президент подякував учасникам саміту за підтримку й допомогу Україні.

Раніше ми повідомляли, що Зеленсьий очікує перемоги України у війні проти РФ до наступного саміту НАТО, який має відбутися у США в середині 2024 року.