Україна вперше у світі підірвала міст дронами: як знищили ключову переправу РФ (відео)

Українські військові за два місяці провели унікальну операцію та знищили дронами важливий міст Конка на окупованій частині Херсонщині.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Деталі спецоперації та вразливість конструкції

Зазначається, що ця місія стала першим випадком в історії, коли мостову споруду вдалося зруйнувати шляхом точкового доставлення вибухівки дронами. Міст Конка забезпечував логістичний зв’язок між лівим берегом Дніпра та річковими островами, з яких російські війська регулярно обстрілювали житлові квартали Херсона. Тривалий час спроби знищити об’єкт за допомогою авіабомб та ракетних систем HIMARS не давали результату через високу міцність зовнішніх конструкцій споруди.

Ключову роль у плануванні атаки відіграла помилка російського військовослужбовця, який оприлюднив у соцмережах власне фото безпосередньо під стійками мосту. Це зображення дозволило українським інженерам ідентифікувати конструктивні вразливості та розробити спеціальний 50-кілограмовий кумулятивний заряд для точкового удару.

Технічні особливості використання БПЛА

Зазначається, що для реалізації задуму українські військові використали британський дрон Malloy T-150. Протягом 60 днів безпілотник здійснив 30 вильотів, сумарно доставивши до критичних точок опори 1,5 тонни вибухівки. Кожен заряд опускали на тросі безпосередньо на виявлені слабкі місця конструкції. Фінальну крапку в руйнуванні об’єкта поставив ракетний удар, який обвалив уже пошкоджену споруду.

Ефективність місії забезпечили технічні характеристики Malloy T-150: захист від засобів радіоелектронної боротьби (GPS-глушіння), низький рівень шуму та відсутність теплового сліду від електродвигуна. Це дозволило апарату наближатися до мосту непоміченим для російських систем ППО та спостереження.

Руйнування мосту суттєво ускладнило логістику окупаційних військ на півдні. Хоча Росія продовжує утримувати острови на Дніпрі, постачання особового складу та боєприпасів тепер можливе лише за допомогою човнів. Такий спосіб транспортування робить російські логістичні ланцюги значно вразливішими для атак українських підрозділів ударних дронів.

