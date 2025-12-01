- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна вперше успішно застосувала дрон-перехоплювач Sting проти російських реактивних БпЛА — ISW
У ніч на 30 листопада українські дрони-перехоплювачі вперше збили кілька російських безпілотників «Герань-3» з реактивним двигуном.
Українські війська вперше успішно використали дрон-перехоплювач Sting для збиття російських реактивних далекобійних безпілотників.
Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), це свідчить про посилення зусиль України у сфері технологічних інновацій для протидії російським кампаніям ударів ракетами та дронами.
Про успішне застосування нової технології повідомив 30 листопада український волонтер Сергій Стерненко, зазначивши, що в ніч із 29 на 30 листопада українські сили вперше успішно збили декілька реактивних ударних безпілотників «Герань-3» за допомогою дронів-перехоплювачів «Стінг» вітчизняного виробництва.
Що відомо про «Герань-3»
Дрони «Герань-3» мають меншу дальність польоту, ніж типові «Герані», але здатні розвивати вищу швидкість і можуть легше маневрувати, щоб обходити системи протиповітряної оборони.
Росія використовує пакети, які включають «Герань-3», для ударів з кінця червня 2025 року.
Sting посилює ППО
Виробник дронів Sting — компанія Wild Hornets — ще у вересні 2025 року зазначала, що українські сили досягли показників перехоплення на рівні 60–90% проти типових російських дронів «Герань-2» та «Гербера».
Компанія також повідомляла, що працює над збільшенням швидкості перехоплювачів Sting саме для протидії російським реактивним дронам, таким як «Герань-3».
Висновок Інституту вивчення війни
Українська промисловість продовжує активно впроваджувати інновації та виробляти дрони-перехоплювачі та нові системи ППО, а також модифікувати та адаптувати системи протиповітряної оборони, надані союзниками.
Нагадаємо, вночі 29 листопада РФ вдарила по Києву дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі.