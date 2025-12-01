ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Україна вперше успішно застосувала дрон-перехоплювач Sting проти російських реактивних БпЛА — ISW

У ніч на 30 листопада українські дрони-перехоплювачі вперше збили кілька російських безпілотників «Герань-3» з реактивним двигуном.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрон-перехоплювач Sting

Дрон-перехоплювач Sting / © dev.ua

Українські війська вперше успішно використали дрон-перехоплювач Sting для збиття російських реактивних далекобійних безпілотників.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), це свідчить про посилення зусиль України у сфері технологічних інновацій для протидії російським кампаніям ударів ракетами та дронами.

Про успішне застосування нової технології повідомив 30 листопада український волонтер Сергій Стерненко, зазначивши, що в ніч із 29 на 30 листопада українські сили вперше успішно збили декілька реактивних ударних безпілотників «Герань-3» за допомогою дронів-перехоплювачів «Стінг» вітчизняного виробництва.

Що відомо про «Герань-3»

  • Дрони «Герань-3» мають меншу дальність польоту, ніж типові «Герані», але здатні розвивати вищу швидкість і можуть легше маневрувати, щоб обходити системи протиповітряної оборони.

  • Росія використовує пакети, які включають «Герань-3», для ударів з кінця червня 2025 року.

Sting посилює ППО

Виробник дронів Sting — компанія Wild Hornets — ще у вересні 2025 року зазначала, що українські сили досягли показників перехоплення на рівні 60–90% проти типових російських дронів «Герань-2» та «Гербера».

Компанія також повідомляла, що працює над збільшенням швидкості перехоплювачів Sting саме для протидії російським реактивним дронам, таким як «Герань-3».

Висновок Інституту вивчення війни

Українська промисловість продовжує активно впроваджувати інновації та виробляти дрони-перехоплювачі та нові системи ППО, а також модифікувати та адаптувати системи протиповітряної оборони, надані союзниками.

Нагадаємо, вночі 29 листопада РФ вдарила по Києву дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie