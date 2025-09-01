Україна вперше вдарила "Фламінго" по російській цілі в окупованому Криму: воєнний оглядач повідомив деталі

Українська ракета «Фламінго» / © Associated Press

Україна у суботу, 30 серпня, ймовірно, вперше вдарила «Фламінго» — крилатою ракетою власного виробництва — по російській цілі.

Таке припущення висловив воєнний оглядач ВВС Павло Аксьонов.

Київ заявив про виробництво цієї ракети кілька тижнів тому в серпні. Її фото і технічні характеристики оприлюднили перед поїздкою Володимира Зеленського у Вашингтон.

Як виявилося, українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів і нести до тонни вибухівки.

Перший бойовий вихід «Фламінго»

У суботу вранці українські війська вдарили по російському військовому об’єкту на березі Перекопської затоки в районі міста Армянськ в анексованому Криму.

За даними інтернет-видання «Астра», удар по прикордонній заставі ФСБ Росії завдали ракетами «Нептун». Українське видання «Мілітарний» стверджує, що це були крилаті ракети «Фламінго».

31 серпня український телеграм-канал «Николаевский Ванек» виклав відео пуску ракет, схожих на «Фламінго», на морському узбережжі. У повідомленні «Мілітарного» сказано, що це були ті самі ракети «Фламінго», які потім вразили заставу під Армянськом.

Перший ймовірний запуск «Фламінго» по російських цілях / © скриншот з відео

Підтвердження цієї інформації від незалежних джерел не надходило.

Як зазначив воєнний оглядач ВВС Павло Аксьонов, оцінити характер збитків теж складно — у відкритому доступі немає супутникових знімків високої роздільної здатності. У ВВС є супутникові фото з сервісу PlanetLabs, але їхня якісь не дозволяє оцінити результати удару.

Супутниковий знімок за 29 серпня, до ймовірного удару / Фото з сервісу PlanetLabs

Супутниковий знімок за 31 серпня, після ймовірного удару / Фото з сервісу PlanetLabs

Ймовірно, пошкоджена будівля комплексу прикордонної застави — на знімку видно темну пляму, яка може свідчити про вибух.

Можливо також, що другий вибух стався поблизу території об’єкта — про це також свідчить темна пляма в районі дороги.

«Заявлені потужності ракети „Фламінго“ — дальність у три тисячі кілометрів та бойова частина вагою понад тонну — було би легше оцінити, якби вона пролетіла більшу відстань. Застава розташована за кілька десятків кілометрів від території на морському березі, яку контролюють ЗСУ», — зазначив Аксьонов.

Однак, за совами воєнного оглядача, на відеозаписах пусків видно, що це крилаті ракети, за обрисами справді схожі на «Фламінго», які публікували раніше.

Серйозний виклик для РФ

Поява нового типу українських ракет викликала активне обговорення у соцмережах, а через зовнішній вигляд — двигун чи повітрозабірник, встановлений позаду і зверху корпусу ракети, а також фіксовані крила — її навіть почали порівнювати з німецькою «Фау-1» часів Другої світової війни чи радянським розвідувальним безпілотником Ту-141 «Стриж».

Утім військові оглядачі за тим же виглядом та озвученою дальністю польоту припускають, що насправді йдеться про український варіант ракети FP-5 від еміратської Milanion Group. Її заявлені характеристики: дальність до 3 тис. км, висота польоту — до 5 км, крейсерська швидкість — 850-900 км/год, максимальна швидкість — 950 км/год, максимальний час у повітрі — до 4 годин.

Скільки таких ракет та як швидко може виробляти Україна, наразі невідомо.

Утім, навіть запуск 10-15 таких ракет з тонною вибухівки по якомусь з військових заводів углибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК.

Фотографія із виставки української зброї / © ВВС

Дальність у 3 тис. км, якщо ці ракети справді будуть здатні летіти на таку відстань, дозволятиме Україні «діставати» цілі не лише у прикордонні Росії, а й у всій її європейській частині і навіть на Уралі і Татарстані.

Наприклад, відстань від Києва до Москви — 750 км.

Від Харківської області до Єлабуги в Татарстані, де виробляються «Шахеди», — близько 1400 км, а з тієї ж Харківщини до заводу «Купол» в Іжевську (ще одного місця виробництва «Шахедів») — близько 1300 км.

Нагадаємо, військовий експерт Романенко пояснив, чи варто сподіватися, що «Фламінго» стане «срібною кулею» і скільки таких ракет потрібно, щоб завдати РФ шкоди.