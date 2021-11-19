Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО

Навчання попередньо планують провести з 31 січня по 8 лютого.

Військово-морські сили Збройних сил України вперше візьмуть участь у військово-морських навчаннях НАТО "Dynamic Move – 2022", які орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

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В Одесі відбулася конференція з планування концепції командно-штабного навчання НАТО "Dynamic Move – 2022", під час якої учасники попередньо обговорили час та місце проведення навчань, підготовчі цілі та перелік країн, які будуть запрошені до участі, проєкт сценарію та систему управління залучених до них сил.

"Було визначено, що протимінні навчання "Dynamic Move – 2022" орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели", — пояснив старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Артем Матвієнко.

У ВМС зазначають, що навчання проводитимуться з метою відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО. Крім того, планують зміцнити командний склад міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування.

Пресслужба повідомляє, що в навчанні візьмуть участь представники країн-членів НАТО. України та Марокко долучаться до "Dynamic Move – 2022" як спостерігачі.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Берліні під час семінару "Дискусії навколо НАТО – 2021" Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія стягує до українського кордону війська. Північноатлантичний Альянс постійно проводять моніторинг дій РФ на Донбасі. у НАТО закликали Росію припинити ескалацію та зменшити напругу на кордонах з Україною.

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