Україна вперше застосувала ракети ATACMS по російських цілях — WSJ

Україні днями таємно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російських цілях на окупованих територіях.

У вівторок, 17 серпня, Україна запустила ракети ATACMS по російських силах. Це стало першим випадком, коли зброя, надана США, була застосована в Україні.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Анонімні джерела видання стверджують, що останніми днями Україні таємно передали невелику кількість ракет, які мають посилити здатність Києва завдавати дальніх ударів по російських силах під час важливого етапу контрнаступу.

Рішення США відправити Україні ATACMS готувалося давно, пише видання. Україна неодноразово заявляла, що ракети є важливими для її військового плану. Вони надають необхідну дальність для ураження цілей за лінією фронту на контрольованій Росією території України.

Наразі відомо, що ракети ATACMS, які отримала Україна, мають дальність близько 160 км. Це ракети класу "земля-земля", які можуть вражати далеко за російськими рубежами і які можна запускати з установок "Himars", що США раніше передали Україні.

За інформацією WSJ, саме ракетами ATACMS Україна завдала потужного удару по тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. За словами росіян, ця атака стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", – додали в ССО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові швидко відправити Україні ракети великої дальності ATACMS, коли президент Штатів Джо Байден офіційно ухвалить таке рішення.

Тоді американські політологи стверджували, що політично питання щодо передавання Україні далекобійних ракет ATACMS президент США Джо Байден ухвалив вже давно. Однак офіційного оголошення так і не було.

Своєю чергою, в Україні запевняли, що ЗСУ не застосовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії, а лише для захисту власних земель.

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