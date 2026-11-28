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Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів — коли треба запалити свічку
На центральних площах і вулицях міст і сіл України, на підвіконнях осель люди запалюють свічки і лампадки. У храмах усіх конфесій у цей день проводять панахиди.
Сьогодні, 28 листопада, в Україні вшановують пам’ять мільйонів людей, які загинули під час Голодоморів XX століття. День пам’яті традиційно припадає на четверту суботу листопада.
О 16:00 українці долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання, а в оселях запалять свічки пам’яті.
Відколи вшановуємо День пам’яті жертв голодоморів
Уперше роковини відзначили 1993-го, через 60 років після трагедії.
1998 року Указом президента встановлено День пам’яті жертв Голодомору — щороку в четверту суботу листопада. Цього дня українці запалюють біля вікон свічки — на пам’ять про убитих голодом.
2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон про визнання Голодомору геноцидом українського народу. А в листопаді 2008-го в Києві спорудили Національний меморіал жертв Голодомору.
2009 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо голоду в Україні за ознаками злочину геноциду.
У січні 2010-го Апеляційний суд міста Києва ухвалив, що в 1932–1933 роках в Україні Сталін і його поплічники вчинили злочин геноциду.
До вшанування долучаються не лише в Україні, а й українські громади за кордоном. Люди запалюють свічки вдома, приходять до меморіалів і пам’ятних місць, беруть участь у поминальних заходах.
Три масові голоди в Україні у ХХ столітті
Упродовж ХХ століття Україна пережила три масштабні голоди, пов’язані з політикою радянської влади:
● 1921–1923 роки. Масовий голод охопив південні регіони України. Його причинами стали наслідки війни, посуха, продовольча політика більшовиків і примусове вилучення зерна.
● 1932–1933 роки. Голодомор, який законодавчо визнаний геноцидом Українського народу. Радянська влада цілеспрямовано створила умови, що призвели до масової загибелі українців.
● 1946–1947 роки. Черговий масовий голод у повоєнній Україні. Його посилили посуха, наслідки війни та хлібозаготівельна політика СРСР.