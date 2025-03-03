Україна встановила антирекорд з народжуваності після повномасштабного вторгнення

Народжуваність в Україні після початку повномасштабного вторгнення різко впала до історичного мінімуму. Показник народжуваності становить лише 0,9 дитини на жінку, що є антирекордом для країни.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає Укрінформ.

"У нас сьогодні антирекорд з кількості народжених дітей на одну жінку. Міжнародний показник відтворення населення — це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС — 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після — 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни", — розповіла вона.

За її словами, через зниження народжуваності і високий рівень міграції в Україні спостерігається старіння нації. За кілька років середній вік українців зріс з 41 до 45 років.

Заступниця міністра заявила, що Україна стрімко старіє, і ця тенденція, ймовірно, буде тривати. Вона зазначила, що на сьогодні співвідношення пенсіонерів до людей, які працюють, становить 1:1, без урахування тих, хто отримує соціальні виплати. Вона попередила, що в майбутньому це співвідношення може значно погіршитися.

Дарія Марчак розповіла, що основним завданням "Стратегії демографічного розвитку України" має стати забезпечення можливостей для людей залишатися економічно та фізично самостійними на якомога довший час. Вона підкреслила, що вже зараз необхідно працювати над тим, щоб старість наставала пізніше, зокрема, через реформу пенсійного забезпечення та розвиток економіки догляду. Марчак також наголосила на важливості створення ринку послуг догляду за старшими людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, за словами демографа, станом на 2024 рік в Україні зафіксували приблизно однакове співвідношення жінок і чоловіків.

Читайте також: