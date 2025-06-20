Україна втрачає "мізки": чи врятує ситуацію множинне громадянство

Українські біженці

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Під час повномасштабної війни з Росією, яка триває четвертий рік, Україна зіткнулася із серйозними демографічними проблемами, оскільки молодь у пошуках кращих перспектив масово виїжджає за кордоном. Щоб запобігти масштабному відтоку «мізків», український парламент ухвалив закон про множинне громадянство.

Про це пише видання Newsweek.

«Ця реформа дозволить мільйонам українців у всьому світі, які були переміщені через повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна в країну у 2022 році, зберегти свої українські паспорти, якщо вони шукатимуть іншого громадянства», — йдеться у публікації.

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Видання наводить статистичні дані щодо скорочення кількості населення України, яке від початку повномасштабного вторгнення РФ скоротилося до 32 мільйонів. Водночас чисельність української діаспори виросла приблизно до 25 млн.

У публікації окремо наголосили на спеціальних положеннях закону, які спростять процедури для дітей, народжених за кордоном від українських батьків, та для українців, які отримують друге громадянство через шлюб.

Молодь покидає Україну

Британське видання The Telegraph зазначає, що багато випускників загальноосвітніх закладів в Україні змушені вирішувати питання щодо свого майбутнього, обираючи для навчання виші за кордоном.

Видання наводить приклади двох дівчат, які раніше не планували виїзду за кордон, але через війну розглядають можливість переїзду.

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«Війна допомогла нам зрозуміти, хто ми є», — сказала в коментарі британському виданню випускниця Кіра Юхименко.

17-річна Тетяна Матвій зі Львова спершу хотіла залишитися в рідному місті та навчатися тут, але війна, яка триває, змінили її плани.

«Багато їхніх однокласників поділяють це бажання, особливо враховуючи те, що їхнім одноліткам-чоловікам заборонено виїжджати з країни через закони про мобілізацію. Вчителі повідомляють про зростання депресії серед учнів та бажання кращого життя в Європі», — пише видання.

За даними Telegraph, за допомогою покращення інфраструктури та цільових програм підтримки український уряд прагне зробити країну привабливішою для молоді та протидіяти відтоку мізків.

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Водночас закон про множинне громадянство може стати важливим кроком у підтримці зв’язків з мільйонами українців за кордоном, враховуючи, що країна потребує повернення талановитих людей для відбудови після війни.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ спростували міфи та фейки довкола закону про множинне громадянство в Україні.