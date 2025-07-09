Україна втрачає території та ресурс: що заважає втримувати фронт

Мобілізація / © ТСН

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Україна продовжує втрачати людський ресурс і території через системні прорахунки у військовій стратегії.

Про це заявив військовий експерт, полковник Юрій Микуляк в ефірі телеканалу «Київ24».

На його думку, одна з головних проблем — відсутність професійної мобілізації та належної підготовки резервів. За словами експерта, ще з 2023 року потрібно було масово готувати бригади й батальйони для зміцнення фронту.

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Крім того, Україна відстає у виробництві озброєння. Полковник підкреслив, що з 2022 року не було запущено жодного великого підприємства, яке б у кілька змін забезпечувало армію силовими засобами — зокрема дронами. У той час, як Росія, за його словами, має близько 1,5 мільйона дронів, Україна — лише 300 тисяч.

Ще одна критична проблема — призначення не бойових офіцерів, а так званих «людей комфорту» на керівні посади, які діють лише для кар’єрного зростання, а не перемоги.

«Без сили засобів, без навчання на власних помилках і без розуміння тактики ворога ми будемо знову й знову втрачати людей і території», — підсумував Микуляк.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко наголосив, що в Україні не проводиться і не планується мобілізація жінок. За його словами, розмови на цю тему не відповідають дійсності.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також закликав не довіряти подібним повідомленням. Він зазначив, що фейки щодо мобілізації жінок активно поширює російська пропаганда через підконтрольні джерела та окремих спікерів. «Мобілізація жінок не планувалася і не планується. Це маніпулятивний меседж, який просувається ззовні. Варто звернути увагу, що подібні інформаційні вкиди з’являються майже щотижня», — заявив він.

Водночас у серпні 2025 року в Україні стартує добровільна базова загальновійськова підготовка для жінок. Її проходження не є обов’язковим, і участь у програмі відбуватиметься виключно за власним бажанням.