Україна втратила через війну 25% посівних площ: чи існує загроза продовольчій безпеці України

Ще до початку війни українські аграрії встигли відносно непогано підготуватися до проведення посівної.

Через війну посівний клин в країні цього року зменшився на 25%, але це у жодному разі не загрожує продовольчій безпеці України.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на брифінгу.

"Наявна нині структура посівних площ, яка склалася через тимчасову втрату територій, продовольчій безпеці України не загрожує. Незважаючи на втрату 25% посівних площ, структура посівів сільськогосподарських культур цього року в цілому більш ніж достатня для забезпечення споживання, яке своєю чергою теж скоротилося через масові переміщення та зовнішню міграцію", - заявив Висоцький.

За його словами, головна відмінність цьогорічної посівної, за винятком екстремального характеру її проведення в умовах бойових дій - це зміна аграрних пріоритетів у сільгоспвиробників та часткове зменшення виробництва експортно-орієнтованих культур. І відповідно, можливі втрати експортного потенціалу.

"Ще до початку війни українські аграрії встигли відносно непогано підготуватися до проведення посівної - в Україну в лютому вже було завезено близько 70% необхідних міндобрив, 60% засобів захисту рослин та близько третини необхідних обсягів пального", - зазначив Висоцький.

Але дії агресора порушили стабільну роботу аграрного сектору, українські аграрії були змушені внести корективи у свої рішення про те, чим та як засівати поля, констатував він.

«І хоча в цілому посівні площі скоротилися майже на чверть, але разом з тим відбулася певна зміна в структурі посівного клину з точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів, а саме: блокування чорноморських портів та неможливість вирощування у воєнний час більш ресурсоємних вибагливих культур», - вказав заступник міністра.

Наприклад, за його словами, якщо торік в Україні було засіяно 42 тис. га ярої пшениці, то цього року майже 200 тис. га.

Аналогічна ситуація з ячменем, вівсом, якого посіяно більше 160 тис. га, гороху - 130-150 тис. га. Посівні площі дефіцитної та дорогої нині гречки становлять близько 80 тис. га.

Цукрових буряків також посіяно немало - понад 180 тис. га, що, за словами заступника міністра, цілком достатньо для забезпечення внутрішнього споживання і навіть експорту.

За даними Висоцького, найбільші зміни в структурі посівів відбулися у таких класичних експортно-орієнтованих категорій культур, як кукурудза, соняшник та соя.

"Посіви сої, цієї найбільш невибагливої до міндобрив культури, склали трохи менше попереднього року - близько 1,25 млн га (минулого - 1,3 млн га). Посіви соняшнику збереглися на рівні 4,7 млн га. А от кукурудзи посіяно менше, ніж минулого року - 4,6 млн га у порівнянні з минулорічними 5,5 млн га. Хоч вона і дає більший врожай та на відміну від інших культур складна в логістиці", - зазначив Висоцький.

Раніше зазначали, що вперше в сучасній українській історії розміри майбутнього врожаю залежать від успіхів наших Збройних сил.

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