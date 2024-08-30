Україна втратила F-16: у ISW спрогнозували наслідки катастрофи

Україна під час відбиття російської масованої атаки втратила F-16. Аналітики ISW розповіли про значення першої втрати західного літака.

Втрата техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем, тому завжди очікувалося, що Україна буде втрачати у війні частину озброєння, яке було надано західними країнами.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи першу втрату Україною літака F-16 та загибель його пілота Олексія Меся під час масованої атаки 26 серпня.

"Однак будь-яка втрата серед і без того обмеженої кількості наданих Україні західних літаків F-16 і підготовлених пілотів матиме значний вплив на здатність України використовувати F-16 у найближчій перспективі як частину своєї об'єднаної системи протиповітряної оборони або для підтримки дій у класі "повітря-земля", - підкреслили в ISW.

Україна втратила F-16: що відомо

29 серпня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16. Він розбився в авіакатастрофі 26 серпня під час відбиття російської масованої комбінованої атаки. Загинув пілот F-16 Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

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