Україна втратила позиції в рейтингу найсильніших армій світу: яка причина

Попри війну з Росією та значні втрати, Україна залишається однією з найсильніших армій світу.

Стримуючи російську агресію, Україна залишається у двадцятці найсильніших у військовому плані держав світу, хоча за останній рік і втратила три позиції.

Про це стало відомо з рейтингу від порталу Global Firepower.

Автори цього щорічного рейтингу стверджують, що під час його складання вони враховують понад 60 різних параметрів, починаючи від кількості солдатів і рівня фінансування армії, закінчуючи географічними умовами країни.

В оновленому рейтингу за 2024 рік Україна опинилася на 18-й позиції, хоча рік тому була 15-ю. Поряд з нами в рейтингу перебувають Австралія (16), Ізраїль (17), Німеччина (19) та Іспанія (20). Водночас позаду України залишаються, наприклад, Польща, Тайвань, Північна Корея, Румунія.

Сильними сторонами України аналітики вважають достатньо велику кількість солдатів та мобілізаційного резерву загалом. Загальну оснащеність армії наземною технікою, авіацією та ППО теж вважають на доволі високому рівні. Натомість найслабшим місцем України є фактична відсутність військово-морського флоту та обмежена протяжність кордонів. Недоліком є і відсутність власних запасів нафти.

Загалом перша двадцятка найсильніших армій світу має такий вигляд:

США Росія Китай Індія Південна Корея Велика Британія Японія Туреччина Пакистан Італія Франція Бразилія Індонезія Іран Єгипет Австралія Ізраїль Україна Німеччина Іспанія

Високі місця лідерам цього рейтингу забезпечують насамперед великі військові витрати, велика кількість чинних військових і резервістів у запасі, велика кількість військової техніки, потужний флот, багаті запаси природних ресурсів, а в деяких випадках – ще й наявність ядерної зброї.

Нагадаємо, 2022 року, після початку російського вторгнення, Україна піднялася на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу. На початку 2022 року українська армія посідала 22 місце серед 140 найпотужніших армій світу. 2021-го ми були на 25 місці. 2020 року Україна посідала 27 місце.

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