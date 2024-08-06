Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34: Forbes пояснив, хто і чому винен

Українські Збройні сили втратили шанс знищити десятки російських винищувачів-бомбардувальників Су-34. Сталося це через заборону США застосовувати далекобійну зброю по території країни-агресорки Росії.

Про це йдеться у матеріалі американського Forbes.

"Можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі КАБ трапилася цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії припаркував десятки Су-34 із приблизно 100 наявних на озброєнні на відкритій авіабазі Воронеж-Мальшево на півдні Росії за 100 миль від кордону з Україною", - йдеться у публікації.

Зазначається, що Воронеж-Мальшево - це досить добре захищена база. Протягом кількох місяців Київ просив іноземних союзників, зокрема США, дозволу вдарити по ній ракети ATACMS. Адже їх практично неможливо перехопити силами ППО. Втім, адміністрація президента Джо Байдена відповіла категоричною відмовою.

Тепер стало занадто пізно. Військове командування РФ, спостерігаючи за переговорами Києва і Вашингтона щодо застосування АТАСМS, ухвалили рідкісне для них випереджувальне рішення - вивести Су-34 з воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів.

"Сьогодні багато Су-34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони не невразливі для українських безпілотників - найдальші моделі літають на відстані понад тисячу миль. Але вони захищені від більшості БпЛА, а також від ATACMS, найпотужніші з яких мають дальність лише 190 миль. Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на нальоти ATACMS на російські бази, може бути вже занадто пізно. Найцінніші цілі можуть опинитися занадто далеко", - пише Forbes.

Оскільки союзники відмовили, то ЗСУ посилили атаки на інші найбільш вразливі аеродроми РФ, використовуючи боєприпаси українського виробництва. Так, БпЛА вдарили по авіабазі Морозовськ у Ростовській області, що розташована приблизно за 320 км миль від лінії фронту. Внаслідок цього удару було спалено склад боєприпасів, а також знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, а ще два - пошкоджено.

Завдаючи ударів по аеродромах поблизу російсько-українського кордону, Київ сподівається знищити літаки Су-34, бо КАБи стали вирішальним фактором практично всіх недавніх перемог Росії на всій лінії фронту. Видання пише, що деякі Су-34 і деякі запаси КАБів залишаються на прикордонних аеродромах, таких як Морозівськ. Втім, щоб припинити кампанію бомбардувань, потрібно знищити десятки Су-34, а не кілька. Втім, подібні нальоти стає дедалі важче проводити, адже росіяни перекидають свої військові літаки на менш уразливі бази.

Нагадаємо, вночі 3 серпня українські спецслужби завдали ударів по нафтобазах і аеродрому Морозовськ в РФ. Зокрема, на летовищі сталося влучання в склади з боєприпасами, де серед іншого зберігали керовані авіаційні бомби.

Також українські безпілотники потужно вдарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області РФ. В регіоні пролунала серія сильних вибухів.

Читайте також: