Україна втратила за сьогодні 137 наших героїв, 316 людей поранено - Зеленський

23 січня 2021 року в Україні оголошено день жалоби у зв’язку з трагедією у будинку літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб / Pexels

Усі прикордонники на остові Зміїний загинули.

Володимир Зеленський заявив, що у війні з Росією, яка напала 24 лютого, Україна сьогодні втратила 137 наших героїв, 316 - поранено.

Про це президент України заявив ввечері 24 лютого у відеозверненні.

"За попередніми даними, ми втратили за сьогодні 137 наших героїв – наших громадян. Військових і цивільних.

На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно", - заявив президент України.