Україна втратила 300 тис. грн: як нова схема шахраїв змушує віддавати кредитні кошти

Кібершахраї придумали нову схему виманювання грошей — вони дзвонять від імені банку та попереджають клієнтів про начебто спробу вкрасти гроші з особистого рахунку.

Про один з таких випадків розповіла на своїй сторінці у фейсбуці виконавча продюсерка «Суспільного» Наталія Мовшович, яка також стала жертвою цієї схеми і втратила приблизно 300 тисяч гривень.

«На мобільний прийшов дзвінок з номера +38044…, де автоматизований голос повідомив про „вхід у мій акаунт Monobank“ і запропонував натиснути кнопки для підтвердження чи спростування. Після моєї „відмови від входу“ мене з’єднали з „працівником банку“, який сказав, що хтось із Дніпра з планшета зайшов у мій акаунт і відкрив мені розстрочку», — розповіла Наталія.

Далі Мовшович прослухала «мінілекцію» про кібербезпеку: як платити в інтернеті, як налаштувати Face ID, щоб тільки вона могла підтвердити транзакції. Шахраї були дуже переконливими.

«Ми навіть „підв’язали фото“ для Face ID — і зв’язок обірвався. Потім мені передзвонили з Viber „Співробітник“ повідомив, що зловмисник відкрив розстрочку на 150 тисяч і її треба терміново закрити. Він говорив швидко, постійно квапив, наголошував, щоб я не передавала йому ніякої особистої інформації, а натискала лише червоні кнопки і перевіряла, щоб працював Face ID. У якийсь момент я вже переказувала кошти на якісь номери — а потім і на „ФОП співробітника банку“, щоб мені „повернули гроші“. Навіть з призначенням платежу: „повернення кредитних коштів“, — каже Наталія.

Коли вона зрозуміла, що це скам, написала в телеграм-бот банку. Там відповіли, що в цей момент не спілкуються з нею телефоном, і заблокували картку. Шахрай це побачив, і став запевняти, що ні. Причому, ледь не переконав Наталію.

«Шахрай це побачив. Запитав, навіщо я її заблокувала. На моє „ви ж шахрай“ спокійно сказав: якби так, то зі мною вже ніхто не говорив би, і попросив залишатися на лінії, щоб „перемкнути на техпідтримку“ і „розблокувати картку“. Потім я поклала слухавку. Ще кілька разів він дзвонив. Згодом прийшло повідомлення, що 100 тисяч він уже зняв, а решту, можливо, я зможу повернути», — розповіла Наталія.

Крім того, продюсерка зауважила, що шахрай чітко знав, який у неї кредитний ліміт на картці і суми проплат якраз відповідали залишку на кредитному рахунку. Хоча Наталія сама йому нічого не повідомляла.

У той же день вона подала онлайн заяву до кіберполіції і письмову заяву до найближчого відділення Нацполіції.

