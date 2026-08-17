Україна втратила Су-24М із двома пілотами: що показала «чорна скринька» – ДБР

Розбитий винищувач Су-24М / © Державне бюро розслідувань

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Працівники ДБР продовжують розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якої загинули двоє пілотів. Фахівці вже завершили розшифрування бортового реєстратора літака.

Деталі повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Також слідчі отримали результати службового розслідування, яке проводило командування Повітряних сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

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Катастрофа сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Того дня літак виконував другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього Су-24М втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі.

Літак падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість у цей момент сягала 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, пошкодження літака могло бути спричинене зовнішнім чинником — зокрема зіткненням із птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

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Призначена ДБР авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження призвести до критичної втрати керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.

Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи зроблять після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

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Що відомо про катастрофу Су-24М

Раніше на Хмельниччині під час навчально-тренувального польоту розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

Унаслідок катастрофи загинули обидва члени екіпажу — пілот і штурман. Після аварії ДБР та військова комісія розпочали розслідування, щоб встановити технічні та інші обставини падіння літака.

В Офісі генерального прокурора офіційно підтвердили, що літак виконував плановий навчально-тренувальний політ. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією «порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки». Паралельно призначено службові перевірки безпосередньо у військовій частині, Командуванні Повітряних сил та створено спеціальну комісію Міністерства оборони.

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