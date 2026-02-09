- Дата публікації
Україна втратила вертоліт Мі-24 під час бойового завдання: екіпаж загинув
Український екіпаж Мі-24 загинув під час бойового вильоту.
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.
Про це повідомила 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон».
«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24», — йдеться в повідомленні.
На якому напрямку сталася втрата, не уточнюється.
У бригаді зазначають, що їхні загиблі побратими «були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери».
Нагадаємо, що 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув ще один екіпаж українського гелікоптера Мі-24.