Україна втратила вертоліт Мі-24 під час бойового завдання: екіпаж загинув

Український екіпаж Мі-24 загинув під час бойового вильоту.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.

Про це повідомила 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон».

«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24», — йдеться в повідомленні.

На якому напрямку сталася втрата, не уточнюється.

У бригаді зазначають, що їхні загиблі побратими «були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери».

Нагадаємо, що 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув ще один екіпаж українського гелікоптера Мі-24.

