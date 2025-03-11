Україна вводить обмеження на ввезення вантажів з Угорщини: причина

Україна ввела обмеження на імпорт тварин, продуктів та генетичного матеріалу з цієї країни.

В Україні вжито запобіжних заходів через поширення ящуру в Угорщині. Відтепер заборонено імпорт тварин і продукції тваринного походження з уражених територій, щоб не допустити розповсюдження вірусу в країні.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Україна запровадила обмеження на імпорт з Угорщини після офіційного підтвердження спалаху ящуру Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин (WOAH) та ЄС. Держпродспоживслужба заборонила ввезення тварин, продуктів тваринного походження та генетичного матеріалу.

Для захисту країни від поширення ящуру в Україні введено заборону на імпорт тварин, генетичного матеріалу та продуктів тваринного походження з Угорщини. Інфекція може бути небезпечною навіть для здорових тварин, що знаходяться на стадії інкубації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Угорщині заявили про призупинення постачання нафти з Росії

Читайте також: