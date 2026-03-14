Скільки ракет "Фламінго" виготовляє Україна: Fire Point планує масштабувати виробництво

Українська ракета «Фламінго»

Зараз Україна виготовляє приблизно три ракети «Фламінго» на день. Коли компанія Fire Point отримає власний двигун, виробництво збільшиться до рівня замовлень.

Про це заявив співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю для YouTube-каналу ProUA.

«Зараз ми завершуємо розробку власного двигуна. Це турбореактивний двоконтурний двигун з невисоким коефіцієнтом двоконтурності, але головне — він спроєктований для польоту на низьких висотах. Бо ті двигуни, які ми використовуємо зараз, раніше призначалися для цивільної авіації, їхня ефективність розрахована на 6–10 тисяч метрів, тому на рівні моря вони працюють гірше. Але навіть так вони набагато ефективніші за одноконтурні двигуни, які ставлять на звичайні крилаті ракети», — зауважив Штілерман.

Головний конструктор оборонної компанії Fire Point зокрема й наголосив, що дальність польоту ракети «Фламінго» залежить від її модифікації та типу боєголовки. До прикладу, модель «Сімка» (FP-7) може вражати ціль на відстані до 300 км, а «Дев’ятка» (FP-9) — до 850 км.

Штілерман також запевнив, що ракета майже повністю українська. За його словами, усі основні частини — приводи, двигун, антени та блок управління — виготовлені в Україні, і лише інерційна навігаційна система є іноземною.

«Вона наша, українська. Той слух, що це британська ракета, з’явився через те, що ми хотіли приховати початок розробки таких ракет в Україні. Щоб замаскувати закупівлю двигунів по всьому світу, ми поставили макет на стенді однієї індійської компанії та підписали його як британську розробку», — сказав Штілерман.

Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський повідомляв, що компанія Fire Point може оснастити свої ракети «Фламінго», які вже неодноразово використовувалися для ударів по території РФ, системою навігації Tercom. Це дозволить озброєнню ефективніше обходити ППО. Зокрема, система Tercom застосовується в крилатих ракетах, зокрема в американських Tomahawk, і дозволяє ракеті рухатися за рельєфом землі.

Росіяни не мають захисту від ракет «Фламінго»

Нагадаємо, 12 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами «Фламінго» арсеналу ГРАУ у Волгоградській області РФ. Це стало другим підтвердженим використанням української ракети після ударів у січні по полігону «Капустин Яр», який використовується росіянами для запуску ракет «Орешнік». Аналітики Defense Express вважають, що українська крилата ракета має здатність ефективно проривати системи ППО та РЕБ, оскільки обидва уражені об’єкти мали бути щільно захищеними.

«Капустин Яр» та арсенал ГРАУ розташовані в одному російському регіоні, на відстані 120 км один від одного. З цього аналітики роблять висновок, що після попереднього удару «Фламінго» в Росії не змогли посилити свою систему ППО у Волгоградській області.

Видання Defense Express припускає, що успішне застосування FP-5 вказує на важливе оновлення ракети, найімовірніше — інтеграцію системи TERCOM, що дозволяє здійснювати політ на малих висотах. Її суть полягає у зчитуванні за допомогою радіовисотоміра або спеціалізованої РЛС рельєфу під ракетою та його порівняння з еталонним «зліпком».