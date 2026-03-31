Тимур Міндіч

Україна направила Міністерству юстиції Ізраїлю запит на видачу фігуранта кримінального провадження «Мідас» Тимура Міндіча. Цьому передувала тривала підготовка та доопрацювання матеріалів слідства.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає Суспільне.

Що відомо про екстрадицію Міндіча

Повідомляється, що підготовка запиту затягнулася через помилки в перших документах НАБУ, які виявили в Офісі генпрокурора. Щоб Ізраїль прийняв запит, детективи та прокурори спільно доопрацювали матеріали, розширивши справу до 24 томів.

Вони виправили всі технічні недоліки та підготували офіційний переклад документів, які вже передали ізраїльській стороні. Наразі повний пакет документів уже перебуває на розгляді ізраїльської сторони.

Варто зауважити, що екстрадиція — це офіційна процедура видачі особи однією державою до іншої, яка підозрюється або вже засуджена за скоєння злочину, для притягнення до відповідальності або відбування покарання.

Справа «Мідас» — останні новини

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України ще раніще заявлвяло, що готує екстрадиційний запит щодо Міндіча та веде переговори з Ізраїлем і низкою інших країн.

Також антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили документи для оголошення в Інтерполі Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, підозрюваних у справі «Мідас» щодо корупції в енергетиці.

До слова, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в «Енергоатомі». Ще в ніч проти 10 листопада він виїхав з України. Це сталося за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві.