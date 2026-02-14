Кремль / © pixabay.com

Україна змушена постійно доводити Сполученим Штатам та європейцям, що дії Росії мають ознаки геноциду й вимагають жорсткої міжнародної відповіді.

Про це в етері Еспресо розповів політик і дипломат Роман Безсмертний.

«Якщо ми уважно або навіть побіжно переглянемо міжнародне гуманітарне право, те, що нині вчиняє Москва і її цар, є грубим порушенням норм міжнародного права і є воєнним злочином», — наголосив він.

За словами дипломата, йдеться про злочини, які не мають терміну давності та переслідуються міжнародним правом.

«Заборонено бити по енергетичних об’єктах, об’єктах комунального господарства, які здійснюють життєзабезпечення. Мова йде про лікарні, школи, дитячі садки, водоканали, енергозабезпечення, водовідведення і таке інше. Це ознаки геноциду, тому це злочин», — пояснив Безсмертний.

Він підкреслив, що Україна змушена діяти одразу на двох напрямах: відновлювати критичну інфраструктуру та водночас доводити партнерам злочинний характер дій Росії.

«У нинішній ситуації необхідно, з одного боку, відновлювати ці речі й на це тратити зусилля, просити допомогу. А з іншого — пояснювати, в тому числі Вашингтону і Європі, що те, що вчиняє нині Москва і московський цар, є геноцидом», — зазначив дипломат.

Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право прямо забороняє удари по об’єктах, які забезпечують елементарну життєдіяльність цивільного населення.

Окремо Безсмертний акцентував, що атаки на цивільну інфраструктуру та житлові будинки є воєнними злочинами і мають тягнути за собою жорстку відповідь міжнародної спільноти.

«Удари по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках категорично заборонені гуманітарним правом. Тому необхідно максимально пояснювати, у тому числі Брюсселю, що у відповідь мають бути здійснені найжорсткіші дії до рашистського режиму воєнного, тому що це воєнні злочини», — підкреслив він.

За словами дипломата, це також означає необхідність зміни акцентів у переговорному процесі. Україна має наполягати на чітких передумовах для будь-якого діалогу й доносити цю позицію партнерам.

«Україна і в питаннях воєнної й військової тактики, і в питаннях переговорного процесу має змінити наголоси. Суть переговорів обов’язково повинна мати наявність передумов їх ведення. Це необхідно пояснювати, у тому числі й Вашингтону», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що Росія свідомо провокує гуманітарну катастрофу в українських містах. Обстріли енергетики, викрадення дітей та інші злочини ворога є частиною спланованого геноциду.

Ми раніше інформували, що російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» відкрито закликав до геноциду українців.