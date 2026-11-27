Знищений корвет «Меркурій» у Лівії / © "Схеми"

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У 2026 році Україна суттєво наростила інтенсивність далекобійних атак по стратегічних об’єктах Росії, завдавши більше ударів на відстань понад 500 кілометрів, ніж за перші чотири роки повномасштабної війни разом узяті.

Про це свідчать дані моніторингової групи ACLED та аналіз агенції AFP, опубліковані у зведенні видання The Guardian на 1738-й день війни.

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За підрахунками аналітиків станом на 20 листопада, протягом 2026 року українські сили здійснили майже 500 результативних атак по цілях на великій відстані. Більшість ударів припала безпосередньо на територію РФ: українські безпілотники регулярно діставали до Москви, Санкт-Петербурга і навіть об’єктів у Сибіру. Окремі цілі розташовувалися на відстані до 1500 кілометрів, а географія операцій вийшла далеко за межі російського кордону. Зокрема, президент Володимир Зеленський підтвердив ураження двох суден біля узбережжя Лівії, внаслідок чого було потоплено російський військовий корабель. Ще у грудні 2025 року монітори зафіксували першу подібну атаку Києва в Середземному морі — по нафтовому танкеру так званого «тіньового флоту» РФ поблизу берегів Греції та Лівії.

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Знищення російського корвета та вантажного судна з військовою технікою в лівійському порту Бенгазі спричинило дипломатичний резонанс, оскільки під час удару загинули двоє лівійських військовослужбовців. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з лівійським колегою висловив жаль через ненавмисні наслідки інциденту, наголосивши, що атака була спрямована виключно проти Москви, а Україна не має наміру переносити війну на територію Лівії чи будь-якої іншої держави.

Паралельно Сили оборони продовжують системно виводити з ладу російську нафтопереробну та військову інфраструктуру. За даними української військової розвідки, чергова нічна атака дронів охопила одразу кілька регіонів РФ:

у Краснодарському краї уражено нафтопереробний завод;

у Башкортостані пошкоджено нафтові резервуари компанії «Транснефть»;

у Волгоградській області завдано удару по військовому аеродрому «Маринівка».

Крім того, ще один великий російський НПЗ спалахнув і зазнав серйозних руйнувань у четвер — лише за кілька тижнів після попереднього влучання, яке зупиняло його роботу.

Коментуючи загрозу нових масованих обстрілів України, про підготовку яких попередила розвідка, Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та запевнив, що Київ відповідатиме на кожну російську атаку: «У Росії мають знати, що ми відбудуємо своє і дамо відсіч на кожен російський удар».

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На тлі успішних ударів України по російському тилу активізувалися і міжнародні політичні процеси. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Китаї закликав Володимира Путіна припинити будь-яку військову агресію проти Європи, назвавши це кроком до укладення угоди про завершення війни. Водночас у Брюсселі лідери ЄС готуються до вирішальних бюджетних дебатів: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вкотре наполіг, що всі 27 країн-членів Євросоюзу мають підтримати надання Україні кредиту на 45 мільярдів євро на 2027 рік, пригрозивши заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС у разі відсутності єдності.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох стратегічних об’єктах на території Росії — військовому аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області та нафтоперекачувальній станції в Башкортостані.

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