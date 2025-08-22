Український далекобійний дрон FP-1 / © mezha.media

Україна почала виготовляти 3000 далекобійних дронів FP-1 на місяць — стільки, скільки Росія виготовляє дронів-камікадзе «Шахед». Водночас українські БпЛА коштують дешевше завдяки цілій низці виробничих та технологічних рішень.

Про це йдеться у статті видання Defence Express.

Публічно продемонстрований лише у травні 2025 року український далекобійний дрон FP-1 вже виготовляється у темпах, дотичних до обсягів виробництва російських «Шахедів». Може йтися про близько 100 одиниць на добу. Такі цифри прозвучали у сюжеті Associated Press. Журналісти також у деталях показали виробництво української крилатої ракети FP-5 «Фламінго» на підприємстві Fire Point.

«Зараз компанія виготовляє близько 100 дронів на день, за ціною 55 000 доларів за штуку», — зазначило AP.

Зауважимо, за даними української військової розвідки, темпи виробництва «Шахедів» у Росії на середину літа також становили близько 100 одиниць на добу. Закупівельна ціна одного такого дрона на рівні 2023 року — 193 тис. дол. Щоправда, відтоді вартість могла і знизитись, і збільшитись.

«Таким чином станом на зараз виробництво лише одних FP-1, відповідно до заяв виробника, дотично до російських, але за умови, вочевидь, значно меншої вартості самого дрона», — зазначає Defence Express.

Чому українські дрони FP-1 дешевші за «Шахеди»?

Меншу вартість українських дронів FP-1 у порівнянні з російськими «Шахедами» аналітики пояснили абсолютно різними технологіями виробництва.

Силова конструкція FP-1 — фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті з числовим програмним керуванням. Таке рішення є дуже дешевим та масовим. На цей «скелет» кріпиться обшивка дрона, яка має з’єднання на пазах та стяжках.

Експерти зазначили, що таке рішення є цілком достатнім і правильним для дрона-камікадзе, який має здійснити один єдиний політ, врізатися у ціль та вибухнути.

Водночас технологія виробництва «Шахеда» інша. Це пов’язано з його корінням у вигляді німецького DAR 1980-х років — прототипу протирадіолокаційного безпілотника — коли виробничі технології були іншими. Йдеться про проклеювання карбонового матеріалу із його запіканням в автоклаві, а в ролі конструкційних елементів виступають повноцінні лонжерони та нервюри.

Окрім того, «Шахеди» більші за розміром, тож усі витрати на виробництво разом із іншою технологією є вищими. Наприклад, цей російський дрон потребує більшого двигуна, а саме — чотирициліндрового. Натомість двигун українського FP-1 двоциліндровий, тобто дешевший.

Експерти також звернули увагу на те, що FP-1 несе доволі потужну бойову частину. У сюжеті AP йшлося про про 60 кг, хоча під час презентації оголошувалося про максимальну вагу до 120 кг. Потужніша бойова частина може бути встановлена ціною зменшення дальності. До речі, заявлена дальність FP-1 — до 1600 км.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія 2025 року планує виготовити 79 тис. безпілотників, зокрема 40 тис. «Шахедів». Агресорка розгорнула додаткові виробничі лінії для досягнення цих цілей.

До слова, нещодавно ГУР повідомило, що російська армія почала використовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування.