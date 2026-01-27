- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: указ Зеленського
Йдеться про міжнародний документ, укладений 20 березня 1992 року в Києві.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави.
У тексті документа зазначається, що рішення ухвалене відповідно до Конституції України, національного законодавства та норм міжнародного права.
«Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України Про міжнародні договори України та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві», — йдеться в указі президента.
Згідно з документом, Міністерству закордонних справ України доручили офіційно повідомити депозитарія угоди про вихід України з цього міжнародного договору.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності незалежних держав.
Ми раніше інформували, що Україна вийшла з угоди та двох протоколів СНД про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення.