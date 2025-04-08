ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Україна вже сформувала позицію щодо угоди зі США про корисні копалини — Сибіга

Угода повинна бути корисною для обох сторін — одна з принципових позицій України.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Україна остаточно сформувала свою позицію щодо майбутньої угоди зі США про мінеральні ресурси та підготувала власне бачення тексту документа.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі для «Укрінформу».

«З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми вже виробили свою позицію, а також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди», — зазначив очільник МЗС.

Він підкреслив, що угода повинна бути корисною для обох сторін і враховувати інтереси обох держав, не порушуючи водночас євроінтеграційний курс України.

«Це одна з принципових позицій для української сторони», — додав Сибіга.

Також він підтвердив, що для юридичного супроводу переговорів буде обрана провідна міжнародна компанія, а до складу делегації увійде представник МЗС.

Нагадаємо, Трамп ініціював скасування мит для країн Євросоюзу, але є умова.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie