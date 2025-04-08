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Україна вже сформувала позицію щодо угоди зі США про корисні копалини — Сибіга
Угода повинна бути корисною для обох сторін — одна з принципових позицій України.
Україна остаточно сформувала свою позицію щодо майбутньої угоди зі США про мінеральні ресурси та підготувала власне бачення тексту документа.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі для «Укрінформу».
«З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми вже виробили свою позицію, а також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди», — зазначив очільник МЗС.
Він підкреслив, що угода повинна бути корисною для обох сторін і враховувати інтереси обох держав, не порушуючи водночас євроінтеграційний курс України.
«Це одна з принципових позицій для української сторони», — додав Сибіга.
Також він підтвердив, що для юридичного супроводу переговорів буде обрана провідна міжнародна компанія, а до складу делегації увійде представник МЗС.
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