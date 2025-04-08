Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна остаточно сформувала свою позицію щодо майбутньої угоди зі США про мінеральні ресурси та підготувала власне бачення тексту документа.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі для «Укрінформу».

«З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми вже виробили свою позицію, а також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди», — зазначив очільник МЗС.

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Він підкреслив, що угода повинна бути корисною для обох сторін і враховувати інтереси обох держав, не порушуючи водночас євроінтеграційний курс України.

«Це одна з принципових позицій для української сторони», — додав Сибіга.

Також він підтвердив, що для юридичного супроводу переговорів буде обрана провідна міжнародна компанія, а до складу делегації увійде представник МЗС.

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