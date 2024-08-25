Яких цілей Україна вже досягла в Курській області: у WSJ розкрили деталі

Завдяки Курській операції ЗСУ можуть збільшити кількість російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

Вторгнення ЗСУ до Курської області мало на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також вторгнення на територію РФ повиннне додати мотивації втрмленим українцям.

Про це пише The Wall Street Journal.

Курська операція змінила, зокрема, наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.

Як відреагували на Заході

Як розповів виданню один з американських чиновників, Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу.

"Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі. Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", - пише WSJ.

У Пентагоні також занепокоєнні питанням, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Чиновники також не переконані, що Україна може утримати захоплену територію.

Цілі Курської операції

Американські чиновники також озвучили українську мету в Курську:

зламати риторику про поразку на полі бою

поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами.

збільшення кількості російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

"Наразі всіх трьох цілей частково досягнуто", - зазначає видання.

Додамо, Україна задіяла в операції приблизно 10 тисяч військових.

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