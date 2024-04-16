Україна може отримати державу-покровительку вже цьогоріч: що це означає

Лубінець пояснив, що коли держава отримує офіційний статус країни-покровительки, її дипломати можуть отримати фізичний доступ до цивільних заручників і до військовополонених.

Наразі тривають перемовини з кількома країнами, які могли б стати державами-покровительками України вже в цьому році.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".

"Чи вірю я у те, що така країна з'явиться у найближчому майбутньому? Не просто вірю – я, напевно, як людина, яка у цьому питанні працює практично щодня, знаю, що це має статися точно у цьому році. І така країна не одна, їх кілька", – каже омбудсман.

Що таке держава-покровителька

Держава-покровителька – це нейтральна країна, яка не є стороною в конфлікті і яка погодилася б здійснювати певні покладені на неї функції згідно з Женевськими конвенціями. Проблема полягає в тому, що державу-покровительку повинна погодити й інша сторона збройного конфлікту, тобто РФ.

Лубінець пояснив, що коли держава отримує офіційний статус країни-покровительки, її дипломати можуть отримати фізичний доступ до цивільних заручників і до військовополонених.

"Вони можуть, наприклад, передавати ліки, порушувати питання щодо термінового звільнення, щодо дострокового звільнення осіб і брати участь у правовому захисті таких громадян, наприклад, наймати адвокатів. Це такі технічні речі, якими ми займаємося", – сказав уповноважений ВР.

Хто нею може стати

За його словами, країн-покровительок відповідно до міжнародного гуманітарного права може бути до п'яти. Різниця між країною-покровителькою і державою-посередником полягає у тому, що останніх в України досить багато за різними напрямками, у тому числі щодо цивільних.

"Ми порушуємо питання (щодо цивільних – Ред.) з Туреччиною і вони потенційно можуть бути країною, яка веде перемовини, і бути посередником щодо повернення цивільних громадян України. Але ми наполягаємо, що нам треба країна з офіційним статусом (держави-покровительки – Ред.), бо повноважень у такої країни набагато більше", – пояснив Лубінець.

Омбудсман припустив, що західні країни, які підтримують Україну фінансово, дипломатично, у військовому плані, напевно, не зможуть стати країнами-покровительками, бо їх не погодить Росія.

Водночас він відмовився назвати країни, які готові взяти на себе відповідальність і вести переговори щодо цивільних заручників, зауваживши лише, що таких країн є кілька.

У минулому році Дмитро Лубінець розповідав, що Швейцарія на 99% була готова стати країною-покровителькою і тією країною, яка могла б надавати консульські послуги. Але після того, як Швейцарія ввела санкції на російське золото, росіяни заблокували цю роботу.

Раніше у ЗМІ писали, що Туреччина має новий “мирний план” для України.

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