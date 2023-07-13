Україна вже готується до саміту НАТО у Вашингтоні: Зеленський розповів подробиці

Домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжується підготовкою двосторонніх договорів з країнами-партнерами.

У четвер, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з “міжнародниками” з уряду та Офісу президента, щоб розпочати підготовку до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення.

Український лідер заявив, що на саміті у Вільнюсі було отримано “хороші домовленості для України практично з усіма партнерами”.

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“Дуже хороша зустріч була у нас із Президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван. З усіма у “Великій сімці”, встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом”, - наголосив Зеленський.

За його словами, Рада Україна – НАТО “має працювати змістовно” і для цього готуються пропозиції партнерам. “Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо”, - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжується підготовкою двосторонніх договорів з країнами-партнерами. До “Великої сімки”, з якими їх було погоджено напередодні, приєдналися ще шість країн - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

“Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують”, - заявив український лідер.

Нагадаємо, Україна може отримати повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з Російською Федерацією.

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