Україна вже на другому місці в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

Україна вже на другому місці в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 245 млн,

Україна посіла друге місце у світі та в Європі за добовою кількістю смертей від коронавірусу.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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За кількістю нових випадків за добу Україна займає 6 позицію серед інших держав, а серед країн Європи - 4.

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Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 478 056 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли за добу – 8 650 осіб.

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За даними центру, у світі зафіксували 245 793 895 випадків інфікування, з них 478 056 лише минулої доби.

Від ускладнень коронавірусу померло вже 4 987 910 осіб. Побороли хворобу та вилікувалися 222,7 млн осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинація чи реанімація: фоторепортаж із COVID-стаціонару, реанімації та пацієнтами, яким привозять кисень (30 фото) Нагадаємо, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не чекати шість місяців і після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, прийти до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Вакцинуватися значно простіше, аніж перенести хворобу, адже щеплені не потрапляють до реанімації.

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