Україна вже за кілька днів розпочне переговори з Європейською мовною спілкою щодо проведення "Євробачення-2023"

Україна вже за кілька днів розпочне переговори з Європейською мовною спілкою щодо проведення "Євробачення-2023"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) 20 травня розпочне переговори з Європейською мовною спілкою щодо проведення "Євробачення-2023" в Україні.

Під час брифінгу 17 травня очільниця делегації України на "Євробаченні-2022" Оксана Скибінська передала голові правління НСТУ Миколі Чернотицькому офіційні документи щодо проведення "Євробачення-2023", які отримала в Турині.

Про це пише Інтерфакс Україна.

"Перед нами стоїть виклик – проведення "Євробачення-2023" в Україні. Якщо раніше в інших країнах це було питання інфраструктури та фінансів, то у нас, безумовно, це ще й безпековий фактор. У п'ятницю ми розпочинаємо консультації з Європейською мовною спілкою та розпочинаємо процедури перемовин щодо проведення "Євробачення-2023", - зазначив Чернотицький.

Очільник правління НСТУ наголосив, що і мовник і влада роблять усе можливе, аби "Євробачення-2023" відбулося саме в Україні.

"Водночас фактор безпеки є важливим, і остаточне рішення ухвалюватиметься разом із Європейською мовною спілкою. Я вже впевнений, що це будуть тяжкі переговори", - заявив Чернотицький.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022". Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу.

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