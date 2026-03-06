Україна взимку витратила річний обсяг ракет для Patriot

ЗРК Patriot / © Twitter

Україна «за чотири місяці зимового сезону» витратила на відбиття російських атак близько 700 ракет-перехоплювачів систем ППО Patriot.

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс на пресконференції у Варшаві.

За словами Кубілюса, така кількість «приблизно відповідає кількості ракет, які американські виробники здатні виробляти за рік».

Зокрема, Lockheed Martin, ключова компанія, що збирає ракети PAC-3 для систем Patriot, 2025 року виготовила лише 620 таких ракет, водночас збільшивши на 20% показник попереднього року.

Як зазначив Кубілюс, Україна витрачає таку велику кількість дефіцитних снарядів, оскільки знищення однієї балістичної ракети часто вимагає кількох перехоплювачів.

Єврокомісар додав, що за 2025 рік Росія випустила по Україні майже 2000 ракет, з яких близько 900 були балістичними.

Він наголосив, що США на тлі війни проти Ірану не мають можливості постачати ці снаряди одночасно власним військам, країнам Перської затоки та Україні.

«Ситуація справді критична. Нам необхідно терміново і швидко налагодити виробництво ракет», — заявив єврокомісар.

Він також наголосив на потенційній ролі України у виробництві ракет-перехоплювачів усередині Європи.

За словами Кубілюса, «українці дуже винахідливі і прагнуть, використовуючи свою інноваційну оборонну промисловість, створити власне виробництво протибалістичних ракет у партнерстві з деякими європейськими країнами».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Independent припустив дефіцит засобів ППО через загострення на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що війна США з Іраном може ускладнити постачання ракет і систем ППО для України. Зокрема йдеться про Patriot.