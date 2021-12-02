22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

Україна й Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення: що це означає

Україна й Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення: що це означає

Це вдалось зробити в межах засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір уклали угоду про повітряне сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Угода створює можливість регулярного прямого авіасполучення між Україною та Ісландією", — зазначають в МЗС України.

Очільник міністерства Дмитро Кулеба також наголосив, що договір "створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові".

"Регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що додатково розвине відносини між нашими дружніми країнами", — підкреслив міністр.

Як повідомляється, підписаний документ визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств, встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів, передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, містить положення щодо авіаційної безпеки, а також встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС.

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