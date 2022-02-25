"Україна як ніколи потребує оборонної підтримки": Зеленський говорив телефоном з Джонсоном

"Україна як ніколи потребує оборонної підтримки": Зеленський говорив телефоном з Джонсоном

Під час переговорів йшлося про обстріл столиці.

У п’ятницю, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у себе у Twitter.

Зокрема, Зеленський розповів про нічний обстріл Києва з боку ЗС Росії.

"Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо ефективної протидії РФ. Санкції мають бути ще більш посилені",- закликав Зеленський.