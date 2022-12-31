"Україна є справжнім щитом Європи": Резніков привітав громадян з Новим роком та нагадав як ЗСУ нищить ворога

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав українців з прийдешнім 2023 років. У своєму повідомленні міністр, зокрема, розповів як та з якої зброї українські військові нищать ворога в Україні.

Відповідний допис опублікувала пресслужба Міністерства оборони України.

"Я дякую нашим воїнам, які опанували 4 типи західних MLRS і нищать ворога з 10 видів артилерії західного зразка. Які успішно захищають наше небо з ірисів, насамсів і довели, що зможуть ефективно використовувати петріоти. Які сьогодні переписують підручники з військового мистецтва. Дух нашого народу, українська незламність продемонстрували усім, що Україна є справжнім щитом Європи на сході. Увесь цивілізований світ пишається і надихається Українцями і нашим героїзмом", - підкреслив міністр.

Резніков також підкреслив, що цього року Україна де-факто стали частиною НАТО і ця співпраця продовжуватиметься.

"Ми цінуємо внесок кожного партнера. Я дякую усім, хто підтримує нашу армію і є частиною всенародного опору російським окупантам. Хто тримає оборону в енергетиці, біля операційного стола чи за кермом машини, яка доставляє людям хліб. Ми пам’ятаємо усіх, хто віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Ми зробимо усе можливе і неможливе, щоб наступного року мільйони наших людей повернулися до України і зустріли новий рік вдома, з рідними. Бажаю, щоб 2023-й став роком нашої перемоги! Сьогодні ми усі разом творимо диво. І новорічне бажання у нас – спільне. Тому воно обов’язково збудеться!", - резюмував міністр оборони України.

ЗРК Patriot для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив передавання Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу.

ЗСУ вже сформували список військових, які першими навчатимуться користуватися ЗРК Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що США розробили спеціальний план для прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot, передавання якого анонсував президент Джо Байден.

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