Україна з’ясовує обставини минулорічної поїздки нової очільниці МЗС Бельгії до Криму - Ніколенко

В МЗС України наголосили, що іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави.

Міністерство закордонних справ України веде діалог із бельгійською стороною щодо встановлення обставин поїздки нової очільниці МЗС Аджі Лабіб до окупованого Криму 2021 року, коли вона була журналісткою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України. В’їзд з території Російської Федерації є незаконним. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначив він.

Водночас речник МЗС позитивно відзначив запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії.

"Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - зауважив він.

Нагадаємо, нова очільниця МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією". Про перебування Лябіб 2021 року, коли вони була ще телеведучою, на території окупованого півострова свідчать її власні дописи у соцмережах.

Читайте також: