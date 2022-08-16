Україна за 3 місяці повністю перебудувала ринок пального і не залежить від Росії та Білорусі - експерт

Експерт розповів, чи можуть в Україні знову утворитися черги на АЗС за пальним.

Україна за три місяці повністю перебудувала свій ринок пального і не залежить від постачань з Росії та Білорусі.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у програмі "Розмови про важливе".

"Те, що зараз відбулося за останні 3 місяці, не інакше, як першою перемогою України в цій війні, не назвеш. Тобто країна повністю за 3 місяці переналаштувала, повністю перебудувала свій ринок. Ворог намагався нас просто зупинити, залишити без пального. 100% довоєнних джерел постачання були перекриті, це – Росія, Білорусь, заблоковані наші українські порти, знищені нафтопереробні заводи. І здавалося все, це кінець. Але ні", - розповідає Сергій Куюн.

За його словами, за 3 місяці ринок і уряд України побудували нові транспортні коридори, а також змінилася транспортна система постачання пального.

"Наприклад, у нас сьогодні 50% пального приїжджає у бензовозах, автомобільним транспортом. Раніше, до війни, ми навіть пів відсотка не постачали бензовозами. А 50% бензовозами означає те, що це не тільки певна логістична гнучкість, це і безпека, оскільки ми бачимо, що ворог б'є по великих транспортних вузлах, залізницях тощо. А бензовозів зараз працює декілька тисяч, і відповідно ракет у ворога не вистачить на всі бензовози, щоб їх зупинити", - каже фахівець.

За його словами, в Україні побудована дуже розгалужена система постачання пального.

"І відповідно, я вже не думаю, що ми можемо зіткнутися з таким гострим дефіцитом навіть у разі якихось нових диверсій, нових атак на нашу інфраструктуру", - резюмував він.

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