Україна за крок до гуманітарної катастрофи: відверта заява голови ДТЕК

Україна за крок до гуманітарної катастрофи через енерготерор

Реклама

Україна наближається до гуманітарної катастрофи після місяців російських авіаударів по енергетичних системах, і будь-яка майбутня мирна угода повинна включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко у коментарі Reuters.

Він нагадав журналістам, що з жовтня 2025 року РФ відновила кампанію «енергетичного терору», завдаючи ударів по електростанціях та вражаючи системи протиповітряної оборони.

Реклама

«Нам потрібне енергетичне припинення вогню. Припинення вогню щодо енергетичних активів», — сказав Тімченко. «Як можна говорити про мир і продовжувати атакувати людей, знаючи, що люди мерзнуть? Як ці речі можуть йти паралельно?»

Керівник ДТЕК зауважив, що Україна два тижні пережила температуру від мінус 15 до мінус 20 градусів за Цельсієм, в той час як Росія завдала ударів по об’єктах транспортування, зберігання та виробництва газу.

«Ми близькі до гуманітарної катастрофи. Люди отримують світло на 3-4 години, а потім перерва на 10-15 годин. У нас вже тижнями залишаються без опалення багатоквартирні будинки», — сказав Тімченко.

За його словами, Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі Сполучених Штатів, оскільки атаки змусили газові, вугільні та гідроелектростанції працювати на меншу потужність. Компанія ДТЕК втратила 60–70% своїх генеруючих потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів.

Реклама

Тімченко заявив, що відновлення енергетичного сектору коштуватиме 65–70 мільярдів доларів, посилаючись на оцінки Світового банку, і в багатьох випадках вимагатиме абсолютно нових активів.

«Ми говоримо радше про побудову нової енергетичної системи в Україні, а не просто про реконструкцію. Ми не можемо розраховувати на підписання мирної угоди. Нам потрібно почати готуватися сьогодні», — сказав він, додавши, що Україна повинна запастися критично важливим обладнанням та посилити протиповітряну оборону.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ уночі 24 січня в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Також у Києві 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки.