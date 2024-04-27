Україна забрала із передової американські танки Abrams: в ISW назвали важливу причину

Кількість безпілотників, які використовують як російські, так і українські сили, зробила поле бою "майже прозорим".

Українські військові відвели американські танки M1A1 Abrams з лінії фронту частково через загрозу атак російських безпілотників та інших ударів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики навели статтю Associated Pres від 26 квітня, посилаючись на двох неназваних американських військових, що Україна відвела танки Abrams з передової частково через широке використання Росією безпілотників.

Тим часом українські оператори безпілотників нещодавно розповіли Washington Post, що кількість безпілотників, які використовують як російські, так і українські сили, зробила поле бою "майже прозорим", враховуючи, що до 100 російських і українських розвідувальних і ударних безпілотників можуть діяти одночасно в радіусі 10 кілометрів.

"Будь-яка бронетехніка, яку російські або українські сили можуть виставити на фронті, видима для розвідувальних безпілотників одна одній, тому українські війська, ймовірно, приділяють першочергову увагу захисті обмеженої кількості танків Abrams, які у них є на озброєнні. Будь-яка бронетехніка на полі бою без активного захисту та систем протидії безпілотникам є дуже вразливою до ударів ворожих безпілотників, артилерії та протитанкових керованих ракет", - цитують в ISW видання.

Нагадаємо, напередодні видання Associated Press повідомило, що американські танки Abrams виводять з лінії фронту в тил.

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