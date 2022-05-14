"Україна забула про Мелітополь": у місті незнайомці розповсюджують плітки про "підтримку Росії населенням"

"Україна забула про Мелітополь": у місті незнайомці розповсюджують плітки про "підтримку Росії населенням"

На окупованих територіях загарбники держави-терористки відомі розповсюдженням неправдивої інформації.

Займаються цим не лише пропагандистські медіа чи колаборанти, а й спеціально навчені та навіть завезені люди. Мешканці окупованого Мелітополя зазначають, що у місті з'явилося багато незнайомих людей. Вони розповсюджують плітки.

Про це повідомили у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що людей завозили ще перед 9 травня із анексованого Криму та так званої "ЛДНР". Їх заселили у порожні будинки та квартири.

Привезені "працюють" на міських ринках, у скверах та парках: підсідають до місцевих мешканців і виводять їх на розмови. Таким чином прагнуть нав’язати думки про те, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік Росії. Крім того, Україна вже забула про Мелітополь.

Слід зауважити, що 15 співробітників поліції Мелітополя стали зрадниками та пішли на службу до окупантів у фейкову "народну міліцію". Нині вони роз'їжджають містом на вкрадених іномарках.

Як повідомлялося, жителі тимчасово окупованого Дніпрорудного та його околиць повідомляють, що росіяни риють окопи біля виїзду на село Орлянка. Вони також окопалися між Дніпрорудним та Златополем, біля кам’яного знаку Дніпрорудне.

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