Україна планує надати продовольчу допомогу Сирії – Зеленський

Також він додав, що для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед розглянутих питань, зокрема, була обговорена ситуація у Сирії після падіння режиму Асада.

Як Зеленський зазначив у Telegram, Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні.

"Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства", – написав Президент.

Також він додав, що для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії.

"Готові працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи", – Додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, найближчим часом президент України Володимир Зеленський призначить близько тридцяти послів України в різних країнах світу. Усі призначення вже отримали затвердження та погодження.