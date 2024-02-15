Україна задовго працює над законопроєктом: в ЗСУ повідомили, скільки людей потрібно мобілізувати від кожної області

Українська армія потребує поповнення принаймні на 10 тисяч осіб від кожної області.

Про це у коментарі "24 Каналу" зазначив майор ЗСУ Єгор Чечеринда.

За словами військовослужбовця, за останні два роки армія РФ стала більш професійною. Росіяни навчаються, а тим часом Україна задовго працює над законопроєктом про мобілізацію.

"За ці два роки їхня армія стала фаховою. Треба усвідомити, що по той бік фронту воюють не дурні. Нашому війську потрібні люди", – заявив він.

Єгор Чечеринда припустив, що принаймні близько 10 тисяч людей можна мобілізувати з кожної області.

"З огляду на масштаби нашої країни, якщо розглянути області і відкинути окуповані регіони, залишається 23. 250 тисяч (потрібно у війську – ред.) – значить по 10 тисяч людей з кожного регіону. Я думаю, це та кількість людей, яку можна мобілізувати за кілька місяців. В нас достатньо велика країна і достатньо патріотичних, військовозобов'язаних людей", – сказав Чечеринда.

Ухилянтів, які незаконно перетнули український кордон, майор ЗСУ назвав "де-факто злочинцями".

"В нас, на жаль, зникла ця патріотична теза, що чоловік має захистити родину, місто, державу. У нас перестало бути модно захисником. В окремих випадках є. Але немає загальнонаціонального духу. Натомість модно бути ухилянтом. Я бачу відео як вести себе на ВЛК, як перепливти Тису, скільки заплатити за довідку. Ухилянство – це злочин в умовах війни", – додав він.

Тим часом епопея навколо мобілізації в Україні триває. Дивіться на ютуб-каналі ТСН: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-НОВОМУ: стало відомо, які правки хочуть внести в законопроєкт!

Нагадаємо, що на проведення мобілізації 2024 року у бюджеті закладено приблизно 720 млрд грн видатків.

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