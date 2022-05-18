Україна закликала світ визнати геноцидом депортацію кримськотатарського народу

У травні 1944 року відбулася насильницька депортація кримськотатарського народу сталінським режимом.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році.

Про це йдеться в заяві МЗС з приводу Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Закликаємо світ визнати геноцидом депортацію кримських татар 1944 року, долучитися до міжнародної "Кримської платформи", в рамках якої Україна разом з партнерами продовжує спільну боротьбу за деокупацію Криму, посилити міжнародний санкційний тиск на РФ. Російська Федерація повинна понести міжнародно-правову відповідальність за всі скоєні нею злочини проти людства і людяності на території України, в тому числі в Криму", - йдеться в заяві.

Додамо, що окупаційний режим з політичних або релігійних мотивів незаконно утримує за ґратами понад 120 громадян України з Криму, більшість серед яких - кримські татари.

"Російські окупанти протягом восьми останніх років здійснили безпрецедентну мілітаризацію Криму, перетворивши колись гостинний і мирний півострів на свою військову базу і підірвавши безпеку в Чорноморському регіоні. Зараз російські військові використовують півострів для обстрілів українських міст і захоплення територій на півдні України", - зазначили в МЗС.

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