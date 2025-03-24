Україна закрила список критичних об’єктів, які передавала американським партнерам – нардеп

Нардеп Нагорняк припустив, що інформацію про удари РФ по енергетиці України таки передають на рівні уряду.

Україна закрила список критичних об’єктів, які передавала американським партнерам.

Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

"Список критичних об’єктів, що ми передавали американським партнерам, – закритий", – наголосив він.

Нардеп зазначив, що не знає, чи повідомляє Україна США про удари РФ по нашій енергетиці. Він припустив, що інформацію таки передають на рівні уряду.

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"Навіть, якщо відбудеться якась тимчасова тиша по об'єктах енергетики з боку України та з боку Росії – то Росія сама спровокує – два-три дрони полетять по її енергетиці, а скажуть, що це українці зробили", – каже парламентар.

Нагорняк наголосив, що такі дії Кремля можуть спрямовуватись на підрив довіри до України з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що американський президент Трамп вважає енергооб'єкти в Україні ключем до захисту держави.

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