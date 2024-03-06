Україна закриває кран для транзиту російського газу: що буде далі — Bloomberg

В Україні категорично відкинули будь-які комерційні угоди, які б дозволили російському природному газу продовжувати надходити через країну після закінчення поточної транзитної угоди в кінці року.

Про це пише Bloomberg.

Європейський Союз і Україна раніше заявляли, що не будуть переглядати чинний контракт, але деякі учасники ринку оптимістично дивляться на можливість приватних угод щодо доставки палива в торговельний блок.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, здається, відкинув цей варіант.

"Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", — сказав він в інтерв'ю Міжнародному агентству з атомної енергії у Відні.

Після повномасштабного вторгнення Росія припинила більшу частину своїх трубопровідних поставок до Європи, але деякі потоки через Україну тривають з меншими обсягами, ніж передбачено контрактом. Це постачання покриває більшу частину попиту в таких країнах, як Австрія, Угорщина та Словаччина.

Ф’ючерси на газ на перший квартал 2025 року впали приблизно на 15% з початку року, що вказує на впевненість у наявності механізму, який дозволить продовжити постачання після закінчення терміну чинності угоди.

"Ми готові це зупинити. Якби хтось сказав, що це критично важливе питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання — це одна ситуація. Але я не бачу такої ситуації", — сказав Галущенко.

Перед великою війною російський газовий гігант ПАТ "Газпром" експортував близько 177 мільярдів кубометрів щорічно кількома трубопроводами на ключові ринки Європи та Туреччини, і втрата транзитного маршруту через Україну мала б невеликий вплив, пише Bloomberg. Коли більшість інших маршрутів було закрито, поставки через Україну становили майже 30% регіонального експорту "Газпрому" та приблизно половину всіх потоків до європейських країн, писали минулого року аналітики Sinara Bank.

Російський газ досі надходить до ЄС через Туреччину, і вона є другим за величиною постачальником зрідженого газу до Західної Європи після США. Офіційні особи ЄС чітко заявили, що блок повинен зменшити свою залежність від Москви щодо газу, хоча вони не ввели санкцій.

Великі російські поставки минулого року дозволили Австрії, одному з найдовготриваліших клієнтів "Газпрому" в Західній Європі, збільшити споживання. OMV AG, державний енергетичний гігант країни, має довгостроковий російський контракт на постачання до 2040 року, який зобов’язує його купувати газ, що досягає кордону Австрії. У грудні це означало, що "Газпром" покривав 98% потреб країни.

Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, Галущенко закликав більше європейських країн зберігати паливо у величезних резервуарах України. Він сказав, що його країна може запропонувати 15 мільярдів кубометрів газу в сховищах, що перевищує обсяг у 14 мільярдів кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року.

"Я вважаю, що це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо жити без російського газу", — сказав міністр енергетики.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше також заявив, що Україна не планує переговори з Росією про продовження контракту на транзит її газу до Європи після завершення терміну дії наприкінці 2024 року. Однак держава готова розглянути варіанти здійснення транзиту, якщо в ньому будуть зацікавлені європейські партнери.

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